Kourtney Kardashian & ihr Lover haben ausgefummelt

Noch im Juli knutschten, fummelten und turtelten Kourtney Kardashian und Younes Bendjima im Urlaub in Italien, was das Zeug hielt. Doch jetzt ist es aus mit dem Liebes-Glück, wie unter anderem das „People“-Magazin berichtet. Für den durchtrainierten 25-Jährigen scheint die Trennung aber kein Grund für Traurigkeit zu sein. Angeblich tröstet sich Bendjima nämlich bereits mit Model Jourdan Ozuna im Urlaub in Mexiko. Pikant: Die Instagram-Schönheit soll im letzten Jahr auch schon Kylie Jenners Ex Tyga gedatet haben.