Lady Gaga tritt bald regelmäßig in Las Vegas auf

In „Enigma“ wird Lady Gaga voraussichtlich an ihre exzentrischen früheren Bühnenspektakel anknüpfen. Die Betreiber des MGM Palace sprechen von einer „brandneuen Odyssee ihrer Pophits“, die sich von allen anderen Shows in Las Vegas unterscheiden werde. Ab 28. Dezember bis 8. November 2019 will die Sängerin diese Show rund zwei Dutzend Mal aufführen.