Ex-WAC-Kicker Offenbacher wechselt nach Litauen

Daniel Offenbacher ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden und wagt den Sprung ins Ausland. Der 26-Jährige unterschreibt beim litauischen Meister FK Suduva Marijampole. Der aktuelle Tabellenführer der A Lyga scheiterte vergangene Woche in der Champions League Qualifikation an Roter Stern Belgrad und spielt nun in der Qualifikation zur Europa League gegen Spartaks Jürmala (Lettland) weiter.