Salzburgs CL-Hürde: Roter Stern oder Trnava!

Davor gilt es für die Bullen aber, die Pflichthürde Shkendija zu nehmen. Die Mazedonier gastieren am Mittwoch (19 Uhr) in Salzburg. Die Retourpartie folgt am Dienstag darauf in Skopje. Im Falle des Aus gegen Tetovo würden sich die Salzburger mit dem Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League trösten müssen. Der Gegner wäre dort am 23. (auswärts) und am 30. August (heim) entweder Cork City aus Irland oder der norwegische Meister Rosenborg Trondheim. Der klare Fokus liegt allerdings auf der Champions League. Diese haben die Salzburger in bisher zehn Anläufen seit dem Red-Bull-Einstieg im Jahr 2005 noch nicht erreicht. Selten schien die Ausgangsposition aber so gut. Nicht nur weite Teile des Kaders, der es in der Vorsaison bis ins Europa-League-Halbfinale geschafft hatte, wurden zusammengehalten, auch das Los scheint diesmal günstig.