Grünaus „Boyband“ gegen Aufsteiger wie verwandelt

Franz Aigners Grünauer Jungtruppe schaffte die Überraschung, schlug den starken Vorarlberg-Aufsteiger Langenegg 2:0 und sorgte damit für den einzigen Salzburger Sieg in der zweiten Westliga-Runde. Mit der ersten Möglichkeit besorgte Schnöll per Kopf nach mustergültiger Hereingabe von Scheibenhofer die frühe Führung, die im Kollektiv stark verteidigt wurde. Auch Chancen auf ein zweites Tor waren durch Schnöll und Thaller da - das realisierte dann aber der für den 1:0-Schützen eingewechselte Piljanovic nach einem Stangenknaller mit seinem zweiten Schuss in der Nachspielzeit.