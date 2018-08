Nach Hochzeit Schlägerei in der Autobahntankstelle

„Es ging zu wie auf dem Oktoberfest“

Gegen 3.30 Uhr trafen sie jedoch wieder aufeinander, diesmal in der Autobahntankstelle auf der A2. Schon bald kam es zum Streit zwischen den zwölf Anwesenden, dieser artete aus. Herbert Kulterer von der Autobahninspektion Klagenfurt: „Vier Männer im Alter von 25, 28, 30 und 32 Jahren und eine Dreißigjährige begannen zu raufen und zu schlagen - mit allem, was sie fanden. Und das waren nicht nur Stühle.“ Auch Flaschen und Gläser kamen zum Einsatz. Kulterer: „Die Frauen feuerten die Kampfhähne noch an. Es ging zu wie auf dem Oktoberfest.“