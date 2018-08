Trio nach Angriff auf Leichtathletin ausgeforscht!

Drei junge Italiener sind wegen eines Angriffes auf die farbige Leichtathletin Daisy Osakue angezeigt worden. Dies berichteten italienische Medien am Donnerstagabend. Die drei Jugendlichen, die im norditalienischen Piemont leben, hatten in der Nacht auf Montag Osakue von ihrem Auto aus mit einem Ei beworfen und sie am Auge verletzt.