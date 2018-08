Unsere Badeseen sind viel zu heiß

„Unsere Meteorologen sind bis ins Jahr 1880 zurückgegangen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Seen im Sommer zu studieren“, sagt Experte Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Erschreckendes Ergebnis: Der Neusiedler See hat sich bis heute von 20 auf 23 Grad erhitzt. Noch wärmer ist die Alte Donau in Wien mit aktuell 26 Grad - ein Paradies für Algen. Verantwortlich ist dafür auch die aktuelle Hitzewelle.