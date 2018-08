Simbabwe: Demonstranten von Soldaten erschossen

In Simbabwe sind am Mittwoch, zwei Tage nach den Wahlen, mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, als Soldaten mit scharfer Munition das Feuer auf regierungskritische Demonstranten eröffneten. Ein Mann starb an einem Schuss in den Bauch, wie ein Augenzeuge aus der Hauptstadt Harare berichtete, zu den übrigen Todesopfern gab es keine Angaben. Zahlreiche weitere Personen wurden verletzt. In den Straßen um den Sitz der Wahlkommission positionierten sich Panzer und Truppenfahrzeuge der Armee.