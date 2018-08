Meghan: Kate hilft ihr durch schwere Vater-Krise

In Verlegenheit gebracht

Mit Interviews brachte er danach seine Tochter immer wieder in Verlegenheit. Zuletzt warf er ihr öffentlich vor, sie würde ihn lieber tot sehen. Er ärgerte sich: „Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Was mich zur Weißglut treibt, ist Meghans Gefühl der Überlegenheit. Sie wäre nichts ohne mich. Ich habe sie zur Herzogin gemacht. Alles, was sie ist, hat sie mir und meiner harten Arbeit, ein guter Vater zu sein, zu verdanken.“