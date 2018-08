Wer in ein Boot steigt ...

Andererseits ist in der EU mittlerweile allen klar, dass es eines wirksamen Schutzes der EU-Außengrenzen bedarf. Und das kann eben nicht bedeuten, dass jeder, der sich in ein Boot setzt, um sich retten zu lassen, automatisch ein Ticket für die Einreise in die EU in der Hand hält. Schließlich hat diese Person sich illegal auf den Weg in die EU gemacht.