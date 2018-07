Mensur Suljovic: „Die Nerven ließen mich im Stich“

Ein Thriller, den kein Darts-Fan je vergessen wird. Eine Trophäe, an der Mensur Suljovic schon einen kleinen Finger hatte. Doch am Ende reichte all sein großer Kampfgeist ganz knapp nicht. Mit 19:21 in der Verlängerung musste sich der Wiener dem zweifachen Weltmeister Gary Anderson im Finale der World Matchplay, dem zweitwichtigsten Darts-Turnier der Welt, geschlagen geben.