Briten-Minister nannte seine Ehefrau „Japanerin“

Jeremy Hunt, seit dem Rücktritt Boris Johnsons neuer Außenminister Großbritanniens und am Mittwoch zu Gast bei Karin Kneissl in Wien, ist mit einem Versuch, sich bei seinen chinesischen Gesprächspartnern beliebt zu machen, tief ins Fettnäpfchen getreten. Bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Montag in Peking wollte Hunt damit punkten, dass er mit einer Chinesin verheiratet ist. Doch stattdessen bezeichnete er sie als „Japanerin“ ...