Die Next Gen brennt für die Kunst

Dass der Verein der Freunde und Förderer der Salzburger Festspiele, der seit 1962 am Gedanken festhält, Gäste aus aller Welt an Salzburg und die Festspiele zu binden, heute der größte Sponsor des Kulturspektakels ist, ist nicht nur den Big Spendern, sondern zunehmend auch der Next Gen zu verdanken.