Politik und High Society wie noch nie in Salzburg

Für Kunstkenner Wolfgang Porsche war der Fall jedenfalls schon im Vorfeld klar, wie er „Krone“-Adabei erzählte: „Ich sehe mir die ,Zauberflöte“ und ,Salome‘ an, dann bin ich weg.“ Wohin? „Nach Zell am See." Wer kann, der kann, schließlich befindet sich dort auch der Familiensitz der Autobauerfamilie.