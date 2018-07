Zwei Stubentiger aus ihrer Not gerettet

Um 21.30 Uhr war es in der Nacht zum Dienstag mit der Ruhe für die Feuerwehrleute in Krems vorbei. „Tierrettung!“, lautete der Einsatzbefehl. Eine Katze musste in einer Wohnhausanlage aus einem Schacht geborgen werden. Vor Ort entpuppte sich die Katze als Kater. Und dieser konnte sich bald in den Armen des Einsatzleiters vom Schreck über seinen Absturz auf ein Fenstersims erholen: „Eine Nachbarin brachte Futter für das Tier, bis wir herausgefunden hatten, wem es gehört.“ Da die Besitzerin nicht in der Stadt war, wurde der Kater kurzzeitig beim Tierschutzverein einquartiert.