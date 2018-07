Dolce Vita und Ferienglück an der Adria

„Früher kamen die Gäste mindestens drei Wochen, lagen am Strand, immer in derselben Gesellschaft, genossen das Leben. Jetzt kommen sie höchstens eine Woche und müssen dauernd etwas erleben. Radfahren, Joggen, Nordic Walking. Keine Ruhe mehr.“ Gabriele hat deshalb ein Fitnesscenter an seinem Strandabschnitt eingerichtet, das hält die Gäste in seinem Bagno. Ruhe hat auch er selbst nicht viel. Mit 30 Mitarbeitern betreut der Super-Bagnino 290 Sonnenschirme, 1.200 Liegen und Liegestühle, kennt die Stammgäste, scherzt mit jedem, posiert bereitwilligst für Fotos. „Ich bin wie Honig für die Menschen“, sagt er stolz. „Sie bleiben an mir kleben, ich mache sie froh!“