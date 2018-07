1 Mio. $ pro Posting: Top-Verdiener auf Instagram

Cristiano Ronaldo ist populärster Europäer

Erst am dritten Platz findet sich der erste Europäer: Fußball-Legende Cristiano Ronaldo (33), der für ein Posting in seinem 133 Millionen Follower schweren Instagram-Account 750.000 US-Dollar nimmt. Ronaldo ist nicht nur der am besten verdienende Instagram-Star aus Europa, sondern auch der am besten verdienende Mann auf Instagram.