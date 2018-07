Wogen aus Plastik: Inselparadies total vermüllt

Das Video, das einen dichten, schwimmenden Müllteppich aus Flaschen, Styropor und anderem Plastikmüll zeigt, stammt von der Naturschutzorganisation Parley for the Oceans und sorgt derzeit für Entsetzen in den sozialen Netzwerken. Mehr als 500 Menschen standen im Einsatz, um den Unrat zu entfernen. Der Müll wurde auch mit Baggern aus dem Wasser geschaufelt.