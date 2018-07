Pamela Anderson: Verlobung mit Fußballer Rami?

„Sehr glücklich“

Kürzlich betonte die Amerikanerin im Gespräch mit „Entertainment Tonight“, dass sie „sehr glücklich“ über den Umzug sei und Frankreich „liebe“. Sie erklärte: „Meine Mutter ist so witzig, denn jedes Mal, wenn sie mich sieht und ich mich über bestimmte Dinge beschweren will, dann sagt sie, oh Stopp! Du bist glücklich! Schau dir dein Gesicht an. Komm damit klar!“