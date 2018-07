May übernimmt nun Leitung der Brexit-Gespräche

Großbritannien will am 29. März 2019 die EU verlassen. Doch die Brexit-Verhandlungen stocken in entscheidenden Punkten. Wohl aus diesem Grund übernimmt nun Premierministerin Theresa May die Führung der Gespräche mit der EU. Ihr Kabinettsbüro werde die „Gesamtverantwortung für die Vorbereitung und Führung der Verhandlungen“ übernehmen, erklärte May am Dienstag. Brexit-Minister Dominic Raab werde sich nun auf die innenpolitischen Vorbereitungen konzentrieren.