Hitlergruß auf Sommerrodelbahn: Täter ausgeforscht

Ein empörter Besucher erstattete Anzeige. Er hatte beobachtet, wie der etwa 30-jährige Rodler bei der Zieleinfahrt den Hitlergruß zeigte. Auf Anfrage der Ermittler suchte der Betreiber der Rodelbahn das Foto heraus und übergab es den Beamten. Das Bild wurde zur Ausforschung des Täters veröffentlicht, das Ansuchen am Abend wieder zurückgezogen. Man habe die Identität des Mannes „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt“, hieß es in einer Aussendung.