Felix Neureuther kritisiert Sport-Verbände

Neureuther ermutigte andere Sportler, ähnlich offen und deutlich wie er selbst Missstände aufzuzeigen. „Viele Sportler beschweren sich in kleiner Runde über die Probleme ihres oder des internationalen Sports“, so der Bayer. „Aber das war es dann auch. Das finde ich extrem schade. Kritik darf doch sein, es kommt nur darauf an, wie man sie äußert. Alle sollten den Mund aufmachen und versuchen, etwas zu verändern. Die Summe der Äußerungen bringt dann Lösungen.“