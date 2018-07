Junger Mann (19) sah wie Diebe das Haus verließen

Zwei Diebe brachen in ein Haus in Endach ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Gerade als sich die Ganoven aus dem Staub machten, kam der 19-jährige Sohn des Eigentümers heim - er sah die Männer noch flüchten. Nun wird nach ihnen gefahndet.