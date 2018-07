„Geister-Lieferwagen“ krachte in Friedhof

In der steirischen Gemeinde Grundlsee ist am Donnerstag ein Möbeltransporter plötzlich ins Rollen geraten - der Beginn einer Horrorfahrt. Der Lkw gewann auf der abschüssigen Straße Richtung des gleichnamigen Sees rasch an Fahrt, durchschlug zweimal den Zaun des Pfarrkindergartens und stürzte über eine Mauer in den darunter liegenden Friedhof.