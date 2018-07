Im Sekunden-Takt durch die Maut-Station im Lungau

Die Asfinag stellt sich auf den saisonalen Urlauberverkehr ein, wie etwa bei der Mautstelle St. Michael. „An einem Reisewochenende im Juli erwarten wir im Schnitt 160.000 Fahrzeuge in beiden Richtungen“, so Alexander Holzedl. 80 Mitarbeiter sind insgesamt beschäftigt, fertigen in Spitzenzeiten pro Stunde 2500 Fahrzeuge ab. Wichtiger Punkt dabei: Die digitale Streckenmaut, in Kombination mit der digitalen Vignette, die übers Internet vorab gekauft werden können.