In der Steiermark gibt es weniger „Rumpelpisten“

„Der Schwerpunkt lag in den letzten Jahren in der Erhaltung der Fahrbahnoberfläche. Daher wurden jährlich rund 200 Kilometer Landesstraßen mit einer einfachen Oberfläche oder Dünnschichtdecke überzogen und somit wieder befahrbar gemacht. Es gibt jedoch noch viel zu tun. Denn es verbleiben weiterhin rund 22 Prozent der Landesstraßen, also rund 1100 Kilometer in der Zustandsklasse 5", resümiert Lang. Die steirischen Landesstraßen sind insgesamt etwa 5000 Kilometer lang.