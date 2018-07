Kind darf Mehrheit bei Hannover NICHT übernehmen

In der Bemühung, die sogenannte 50+1-Regel zu umgehen, hat der Vorstandsvorsitzende von Hannover 96, Martin Kind, eine weitere Niederlage erfahren! Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lehnte am Mittwoch einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für den niedersächsischen Bundesligisten ab, die Kinds Mehrheitsübernahme gestattet hätte. Hannover kündigte daraufhin an, „alle notwendigen und rechtlichen Schritte“ einzuleiten. Laut Experten stehen die Chancen auf Erfolg sehr gut. Aus Vorsicht hatte die DFL bereits selbst beim Bundeskartellamt einen Prüfantrag eingereicht - offensichtlich ist sich der Verband nicht sicher, ob die 50+1-Regel möglicherweise gegen kartellrechtliche Bedenken verstößt.