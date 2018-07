Kate Moss trauert um ihre beste Freundin

„Traurigerweise wurden wir darüber informiert, dass meine Schwester Annabelle am letzten Donnerstag in ihrem Haus an einem Herzinfarkt gestorben ist“, sagte ihre Schwester Camila später gegenüber „E!News“. Und weiter: „Für uns ist dies ein großer Schock, weil sie nach ihrer Rückkehr aus Spanien eigentlich so viele Pläne hatte.“