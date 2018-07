Nathaniel Rateliff: Rockstar wider Willen

Retro ist in - das gilt nicht nur in der Film-, sondern auch in der Musikwelt. So haben sich Folk-basierte Bands wie Mumford & Sons oder The Lumineers in den letzten Jahren zu Megasellern entwickelt und auch der amerikanische Geschichtenerzähler Nathaniel Rateliff ist in aller Munde. Nachdem er bei seinem Österreich-Debüt 2015 beim Harvest Of Art Festival in Wiesen noch vor einer überschaubaren Schar Interessierter musizierte, verkaufte er mit seiner formidablen Band The Night Sweats Dienstagabend das Wiener WUK aus. Jahrelang arbeitete Rateliff als Tischler und Gärtner, trat bei Open-Mic-Nächten und in schummrigen Bars auf. Verantwortlich für die Popularität des 39-Jährigen sind der Ende 2015 viral gegangene Hit „S.O.B.“, das starke neue Album „Tearing At The Seams“ und seine überquellende Spielfreude und Energie auf den Bühnenbrettern. Wir trafen ihn vor seinem WUK-Gig zum angenehmen und offenen Plausch.