Frau (51) wurde von einem Traktor überrollt

In Zeierling (Bezirk Deutschlandsberg) wurde Dienstagnachmittag eine 51-jährige Frau bei der Hüfte und den Beinen von einem Traktor überrollt. Das Fahrzeug war in einer steilen Wiese in Bewegung geraten. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber in das UKH Graz geflogen.