Mona Lisa als Frankreich-Fan: Italiener außer sich

Was war passiert? Kurz nachdem sich Frankreich am Sonntag in Russland dank des 4:2-Siegs gegen Kroatien den zweiten Weltmeisterschafts-Titel holte, twitterte das Museum im Pariser Louvre ein Foto des berühmtesten Gemäldes der Welt: ein Bild der Mona Lisa - im Frankreich-Trikot!