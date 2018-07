Arbeiter (54) auf Baustelle mit Kopf eingeklemmt

Auf einer Baustelle in Pischelsdorf (Bezirk Weiz) kippte am Montag ein 54-jähriger Arbeiter mit einem mit Erde beladenen „Dumper“ um. Der Oststeirer wurde mit dem Kopf zwischen Erde und Überrollbügel eingeklemmt. Arbeitskollegen befreiten den Mann, er wurde mit schweren Kopferverletzungen in das LKH Graz eingeliefert.