Verein beklagt Trend zum „Mini-Schwein“

„Mittlerweile täglich Anfragen“

„Da haben wir schon alles erlebt - von der Abgabe im Tierheim über Aussetzen bis zur Tötung. Fakt ist: wir erhalten inzwischen beinahe täglich Anfragen zu Mini-Schweinen“, so Claudia Haupt vom Verein „Ferkelfroh“. „Unser Lebenshof ist jedoch bereits voll und uns ist kein Gnadenhof in Österreich bekannt, dem es nicht genauso geht.“ Die Weitervermittlung an gute Plätze gestaltet sich schwierig, wie sie sagt: „Wir haben schon eine eigene Gruppe ins Leben gerufen, um der Situation Herr zu werden, aber es wird nicht besser.“ So wurde im vergangenen Jahr etwa das Mini-Schwein „Berta“ beim Verein „Ferkelfroh“ abgegeben. Das Tier war äußerst aufgeregt, als es an bei einer Pflegestelle im Waldviertel einzog. Schnell stellte sich auch heraus, warum: „Berta“ war in Wahrheit ein „Bert“! Der Eber lebte seinen Hormonrausch aus und musste daher im Spital kastriert werden. Aufgrund der Länge seiner Hauer - das sind die scharfen, nach außen abstehenden Eckzähne der Eber - konnte man erkennen, dass „Bert“ nicht wie angegeben eineinhalb Jahre, sondern schon erheblich älter sein musste. Sein gesamtes Leben hatte das bedauernswerte Tier allein in einer Pferdebox verbracht. Das Resultat: Er ist sowohl Menschen als auch Schweinen gegenüber sehr scheu und kann wahrscheinlich nie mehr mit anderen Tieren vergesellschaftet werden.