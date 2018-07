Syrer (26) sorgt für Großeinsatz vor Parlament

Der Polizei-Großeinsatz vor dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße ist beendet: Jener Syrer, der seit Montagvormittag mit einem Zettel in der Hand auf einem Container vor dem Parlament saß, stieg nach rund dreieinhalb Stunden freiwillig vom Dach des Glasmoduls. Der 26-Jährige hatte zuvor gedroht, von dem Container, in dem normalerweise über den Renovierungsfortschritt am Parlament informiert wird, zu springen. Die Ringstraße war vor dem Parlament komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.