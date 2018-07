Rapid-Pechvogel Dibon bleibt in der Warteschleife

Beim 1:2 gegen Hamburg am Samstag brachte Rapid-Trainer Goran Djuricin 22 Mann zum Einsatz - speziell einen vermisste man: Christopher Dibon! Der Innenverteidiger, der sich im August 2017 einer Hüftoperation unterzogen hatte und den ersten Comeback-Versuch im April wegen einer Muskelverletzung abbrechen musste, fehlte am Samstag. Dabei hatte Dibon in den ersten vier Juli-Tests stets eine Halbzeit gespielt.