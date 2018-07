Diese Insel ist zum Schnäppchenpreis zu haben!

In der dreistöckigen Festung waren früher 16 Kanonen mit 18 Tonnen Gewicht und 150 Soldaten untergebracht. Sie ist nur per Boot erreichbar. Ist die See rau, ist eine Fahrt zur Insel allerdings unmöglich. Dafür genießt man einen weiteren Vorteil: Nachbarschaftsstreitigkeiten sind nahezu ausgeschlossen.