Starker Hagel richtete Schaden in Millionenhöhe an

Ein Hagelunwetter hat am Samtag eine Spur der Verwüstung im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld angerichtet (siehe auch Bericht hier). „Auf einer Agrarfläche von rund 3000 Hektar sind schwere Schäden an Acker-, Obst-, Weinkulturen und Grünland entstanden. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt mehr als eine Million Euro“, sagt der zuständige Landesleiter der Hagelversicherung, Josef Kurz, nach einer ersten Schadensaufnahme. Am Sonntag und Montag könnte es neuerlich schwere Unwetter mit Hagel geben.