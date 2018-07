Wieder Hagelgewitter in der Oststeiermark

Es ist im heurigen Sommer schon ein altes Spiel: Zuerst kommt die schwüle Hitze, dann bahnen sich lokal heftige Gewitter an. Am Samstagnachmittag gingen die Hagelgewitter vor allem über der Oststeiermark nieder. Es zog, ausgehend vom Wechselgebiet, entlang der steirisch-burgenländischen Landesgrenze in Richtung Süden.