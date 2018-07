Prohaska-Analyse: Das Finale wird ein Thriller!

Ich habe mich in der „Krone“ schon auf Frankreich als Weltmeister festgelegt, gehöre damit zur Mehrheit, wenn ich mich so in meinem Umfeld umhöre. Aber ich glaube nicht an eine eindeutige Angelegenheit im Endspiel, denke eher, dass auch das Finale ein hochspannender Thriller wird. Diesen Schluss lässt jedenfalls auch mein direkter Vergleich der Spieler von Frankreich und Kroatien zu, denn der ergibt keinen Sieger.