Rapid-Anhang rätselt: Wer ist dieser „Mister X?“

Erst 20

Kandidat Nummer zwei ist Anders Dreyer (unten im Tweet) vom dänischen Klub Esbjerg, der ist noch jünger als Grbic (20) und schoss in der zweiten dänischen Liga 18 Tore in der letzten Saison. Gegen ihn spricht der Österreicher-Topf und dass er einen Vertrag bis 2020 in Dänemark hat.