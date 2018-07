„Komplimente machen es nur härter“

Das Programm zeigt die ganze Palette an Komponisten, denen ich mich in den letzten Jahren widmete bzw. noch widmen werde. Verdis La Traviata werde ich z.B. im Dezember an der Met in N.Y. singen. Und an Mozart führt in Salzburg ohnehin kein Weg vorbei. Außerdem habe ich mich mit diesem großartigen Komponisten auf meiner letzten CD auseinandergesetzt. Er begleitet mich seit meinen Anfängen und ist eine entscheidende Inspirationsquelle für mich.