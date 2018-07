Thöni-Werk in Pfaffenhofen: 150 neue Arbeitsplätze

Helmut Thöni und seine beiden Mit-Geschäftsführer Anton Mederle und Thomas Bock stellten gemeinsam mit Pfaffenhofens Bürgermeister Andreas Schmid den aktuellen Stand der Bauarbeiten vor. In der Nähe zur Zentrale in Telfs errichtet Thöni eine 230 Meter lange Werkshalle, in der ab 2019 u. a. Aluminium-Elemente für die Autoindustrie gefertigt werden. „Ein Großauftrag von Daimler war Anlass für die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte“, verdeutlicht Helmut Thöni die Bedeutung des 70-Millionen-Euro-Projekts.