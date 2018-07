„Vize“ als Landeschef? ÖVP kritisiert Schickhofer

Es kriselt immer intensiver in der ohnehin schon leicht brüchigen „Zukunftspartnerschaft“ zwischen VP und SP. Zuerst war’s der Spagat, den Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer in Bundesthemen - im Land Koalition, auf Bundesebene „Hau drauf“ - schlagen musste, der die VP verstimmte. Jetzt granteln und murren in der Volkspartei Granden von Gewicht über immer öfter passierende „Anmaßung“ des Schützenhöfer-Stellvertreters. In Inseraten (etwa für das Public Viewing am Karmeliterplatz oder auf Facebook) tituliert sich Schickhofer als Landeshauptmann oder LH.