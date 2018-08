Gehört auf die Baustelle: Wärmebild-Handy Cat S61

Saubere Verarbeitung, angenehmes Handling

Beim Cat S61, das muss man ihm zugestehen, geht es aber weniger um CPU-Power und mehr um praktische Dinge. Und die findet man am Gehäuse überall. Sei es der programmierbare Hardware-Button an der linken Geräteseite, seien es die physischen Home-, Zurück- und Menü-Buttons, der ausladende geriffelte Entsperrknopf oder die gummierte und strukturierte Rückseite, die für sicheren Grip sorgt. So viel sei gesagt: in puncto Handling und Verarbeitung ist das Cat S61 das, was wir uns unter einem Baustellen-Smartphone vorstellen. Einige seiner Tugenden dürften durchaus auch im Outdoor-Bereich nützlich sein.