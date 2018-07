Wirbel um Polizei-Annonce auf „4chan“-Website

Aktiv habe man die umstrittene Website jedenfalls nicht als Werbeplattform gewählt. „Das BMI wirbt nicht auf 4chan.org“, so der Ressortsprecher. „Die Seite wurde nun manuell auf die Blacklist gesetzt.“ „4chan.org“ - gewissermaßen ein Online-Portal für selbsternannte Gesetzlose - war unter anderem nach den Bluttaten eines Kindsmörders in Herne in die Kritik geraten. Der Mann, der einen Neunjährigen getötet hatte, hatte unter anderem ein Foto von sich mit blutverschmierten Händen auf dem Portal gepostet.