Wie die Menschen in Hallein-Rif leben

„Wir haben den Leserbrief von Petra Binder in der Montag-Krone schon in der Früh gelesen und untereinander viel darüber diskutiert“, hat Maria Tropkova, Angestellte in der Bäckerei Klappacher in Rif eine ähnliche Meinung wie die Verfasserin. „Ja, das mit dem Verkehr ist tatsächlich ein großes Problem. Nur eine Straße führt nach Grödig und nach Hallein, es gibt keinen anderen Ausweg“, muss Tropkova täglich mehr Zeit zur Arbeit einplanen.