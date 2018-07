Luis Enrique ist neuer spanischer Teamchef

Luis Enrique ist neuer Teamchef der spanischen Nationalmannschaft. Wie am Montag bekannt wurde, erhält der 48-jährige Ex-Nationalspieler einen Zweijahresvertrag beim Ex-Weltmeister. Dies teilte Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales bei einem Medientermin in Madrid mit. Enrique stand zuletzt beim FC Barcelona an der Seitenlinie. Mit den Katalanen feierte der Asturier große Erfolge.