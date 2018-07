Kommt das „Battlefront“, das Fans immer wollten?

Die unabhängigen Frontwire Studios haben sich ein ambitioniertes Ziel für ihren Multiplayer-Shooter „Galaxy in Turmoil“ gesteckt: Sie wollen das „Battlefront“-Spiel liefern, das sich Fans des Originals wünschen - quasi ein inoffizielles „Battlefront 3“ mit großen 64-Spieler-Schlachten. Die derzeit von EA gepachtete Star-Wars-Lizenz konnte man freilich nicht nutzen, weshalb man ein ganz neues Spieleuniversum kreiert hat, das aber durchaus an jenes der Sternenkrieger erinnert. In diesem frühen Trailer macht es bereits einen recht interessanten Eindruck. Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum.