Frankreich im Halbfinale - auch dank Pannen-Goalie

Ein vorsichtiges Abtasten? Nein! Ein bedächtiger Spielaufbau hüben wie drüben? Keineswegs! Eine Atmosphäre schaumgebremster Emotionen? Mitnichten! Sowohl die Kicker von Uruguay als auch jene von Frankreich waren in der Anfangsphase des ersten Viertelfinales dieser WM sichtlich darauf aus, vom Start weg ihre Claims abzustecken: Zweikämpfe wurden gesucht und auch oft gefunden, je fünf Fouls nach lediglich knapp zehn (!) Minuten zeugten von einer doch sehr ordentlichen Intensität in dem Duell. Die Franzosen mochten darüber hinaus die feinere Klinge im Repertoire haben, zunächst hielt die von ihrem auf Krücken angewiesenen Teamchef Oscar Tabarez wie gewohnt in einem 4-4-2 aufgestellte „Celeste“ die starke und vor allem sehr bewegliche französische Offensive aber gut in Schach. Sogar die ersten beiden gefährlicheren Tor-Annäherungen gelangen den Südamerikanern - doch Christian Stuani, Ersatzmann für den verletzten Edinson Cavani, blieb beide Male glücklos (4., 6.).